Man overvallen in eigen woning

Volgens verklaring van het slachtoffer werd er rond tien uur aangebeld en opende hij de deur. Hij werd direct geconfronteerd met een gemaskerde man met een vuurwapen, die verder naar binnen drong. Onder bedreiging van dat wapen werd de bewoner gedwongen om onder andere sieraden af te geven. De overvaller ging er daarna weer vandoor en vluchtte, waarschijnlijk te voet, de wijk in. De politie is meteen een onderzoek gestart en deden onder andere een buurtonderzoek.

Signalement

De dader was een man die donker gekleed was. Hij droeg een wit masker en sprak volgens het slachtoffer met een Arabische tongval. Hij had een rugzak bij zich. Mensen die mogelijk iets hebben gezien in de Orchideeënstraat of de omgeving worden verzocht contact op te nemen met de politie.