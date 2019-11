Allergenenwaarschuwing Jumbo Maaltijdpakket Shakshuka

De waarschuwing geldt voor de verpakkingen Jumbo Maaltijdpakket Shakshuka met THT-datum 08-11-2019. Het pakket, met inhoud 1300 gram heeft EAN code 8718452394265.

In het pakket is een mix van peterselie en selderij toegevoegd, in plaats van peterselie. De allergeen SELDERIJ staat niet op de verpakking vermeld, omdat dit er normaal niet in zit.

Heeft u een SELDERIJ-allergie, en heeft u het Jumbo Maaltijdpakket Shakshuka gekocht met THT-datum 08-11-2019? Eet het product dan niet op. U kunt het terugbrengen naar de winkel, en u krijgt het aankoopbedrag retour. Een kassabon is daarvoor niet nodig.

Consumenten zonder SELDERIJ-allergie kunnen het product gewoon eten.