Twee aanhoudingen na steekpartij in America

De twee bewoners die zaterdagavond betrokken waren bij een ruzie in een woning in America zijn allebei aangehouden. Bij een ruzie in de woning raakte een van beide mannen gewond aan zijn hand. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan de verwondingen.

Rond 19.30 uur zaterdagavond, kreeg de politie de melding van een steekincident in een woning. Bij aankomst troffen de agenten een man aan die gewond was aan zijn hand. Het slachtoffer had deze verwondingen opgelopen bij een ruzie met een andere mannelijke bewoner. De verwondingen werden veroorzaakt door een messteek. De aanleiding vooor de ruzie is onduidelijk. De gewonde man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Beide mannen zijn door de politie aangehouden. De gewonde man zal worden uitgeleverd naar Duitsland. Tijdens het onderzoek bleek dat voor deze man een uitleveringsverzoek geldt.