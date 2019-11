Man komt thuis uit zijn werk en wordt voor zijn deur zwaar mishandeld

Een man die in de nacht van zondag op maandag thuiskwam van zijn werk, is op de Gerard Doustraat in Roosendaal door twee mannen op zijn hoofd geslagen.

Dat gebeurde volgens de politie uit het niets toen de man de voordeur van zijn huis open wilde doen. Ineens stonden twee mannen naast hem en werd hij 'met iets hards' op zijn hoofd geslagen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Om 2.20 uur werden verschillende politie-eenheden en een ambulance naar de Gerard Doustraat gestuurd. De politieagenten troffen in een woning in die straat een bloedende man aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de man en bracht hem naar een ziekenhuis. Het slachtoffer kon nog een korte verklaring geven over wat er gebeurd was. Hij vertelde dat hij thuiskwam van zijn werk en voor zijn woning uit zijn auto stapte. Toen hij zijn voordeur wilde openen stonden er twee mannen naast hem en werd hij hard op zijn hoofd geslagen met iets. Hij viel op de grond en begon te gillen. Het tweetal, geheel in het donker gekleed en met hun gezichten bedekt renden daarop weg.

De politie is op zoek naar getuigen. Het kan zijn dat iemand vooraf aan het incident om 2.15 uur of naderhand twee mannen heeft zien lopen of heeft opgenomen met een camera. Die informatie wil de politie graag hebben. Wie meer van dit incident af weet, kan dit ook anoniem bij de politie melden.