Inzittenden twee auto's schieten met vuurwapen op elkaar

Aanhouding

Volgens de politie zijn er bij het schietincident geen omstanders gewond geraakt. 'Kort na de melding kon een patrouille een personenauto met twee verdachten aanhouden', aldus de politie. Zij zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld omdat hun betrokkenheid bij het incident niet kon worden vastgesteld.

Samenwerking Duitse collega’s

Er is vanmiddag direct een plaats delict opgestart, deels op Nederland en deels op Duits grondgebied. Samen met Duitse collega’s zijn sporen veiliggesteld. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien tussen 15.00 en 15.30 uur in de omgeving van de Nieuwstraat dat wellicht kan helpen bij het onderzoek bel dan de politie.