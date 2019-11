Lerarenstaking: ruim 4000 scholen dicht

Meer dan 4000 scholen doen mee aan de landelijke lerarenstaking. De meeste meldingen van dichte scholen komen van leraren, ondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs. De leraren willen stuctureel meer geld voor verlaging van de werkdruk en hogere salarissen. Zo'n 80 procent van de scholen doet mee aan de staking.

In het hele land zijn manifestaties georganiseerd. Voor de deur van de Tweede Kamer staat een Glazen Huis, een initiatief van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Leraren in Aktie blokkeert tussen 08.00 uur en 09.00 uur met honderden speelgoedtractortjes de ingang van het ministerie van Onderwijs. Een ludieke actie met een knipoog naar de boerenprotesten.

Op het Lange Voorhout in Den Haag houdt Leraren in Aktie later op de ochtend een manifestatie. Daar zullen onder anderen Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GL0 spreken. Er worden vandaag ook manifestaties gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Almere, Zwolle, Arnhem, Eindhoven en Goes. Scholen organiseren ook op eigen houtje allerlei acties.

Boeren steunen leraren

De boeren steunen de leraren met hun actie. Zo reden er vanochtend 43 trekkers begeleid door politie naar het provinciehuis. De boeren waren per trekker afgereisd naar Den Haag om zo het onderwijspersoneel te steunen,. Dat heeft de AOb bevestigd, zo meldt de NOS. De colonne trekkers werd vanochtend gesignaleerd op de A12, waarna de politie de trekkers van de snelweg haalde. Ze staan nu bij het provinciehuis in Den Haag.

460 miljoen euro niet voldoende

De lerarenbond wil met de actie duidelijk maken dat de extra 460 miljoen euro van onderwijsminister Arie Slob niet voldoende is om de problemen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Lerarenprotest op de Dam

In Noord-Holland wordt er op 640 scholen gestaakt. Op de Dam werd door leraren flink gedemonstreerd. Volgens de organisatie waren er zo'n 10.000 mensen aanwezig. Het moet de politiek duidelijk worden gemaakt dat zij 'over de brug' moet komen met meer geld. Bestuurslid Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) tegen Het Parool: 'Het is intens verdrietig dat we hier moeten staan. Maar als er niet snel structureel geld bij komt, staan we hier binnenkort weer.'