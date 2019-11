Gezondheidsraad adviseert loden leidingen te verwijderen

In sommige huizen is het loodgehalte in het kraanwater hoog. Dit betreft vooral oude huizen met loden binnenleidingen.

Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water de eerste maanden hoger zijn. Hoge blootstelling aan lood kan een risico opleveren voor jonge kinderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de resterende loden leidingen te saneren. Verder heeft de raad gedragsadviezen voor bewoners. Dit schrijft de Gezondheidsraad.

Loodinname via kraanwater

Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken. Maar een beperkt deel van de bevolking heeft nog te maken met hoge blootstelling aan lood via het kraanwater en loopt daardoor gezondheidsrisico’s. Het gaat vooral om bewoners van oude huizen met loden binnenleidingen. Groepen die risico’s lopen zijn zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en zwangere vrouwen (vanwege het ongeboren kind). Hoge blootstelling aan lood kan bij deze kinderen leiden tot een lager IQ. De Gezondheidsraad adviseert in de eerste plaats om de resterende loden leidingen in oude huizen te saneren. In afwachting daarvan beveelt de raad aan flessenwater te gebruiken voor de risicogroepen. Ook in nieuwbouwhuizen kunnen de loodgehaltes in het drinkwater de eerste maanden hoog zijn. De raad beveelt bewoners van deze huizen aan de kraan goed door te spoelen voor gebruik.