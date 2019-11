Koning neemt plaats achter stuurknuppel hagelnieuwe F-35

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Leeuwarden. 'Het programma stond in het teken van een bezoek aan het nieuwe jachtvliegtuig F-35A Lightning II en de komst van het op afstand bestuurbare, onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper. De koning nam plaats achter de stuurknuppel in de cockpit van het nieuwe jachtvliegtuig.

Bijgepraat

Het nieuwe, ultramoderne materieel is een belangrijke voorwaarde voor de krijgsmacht om te kunnen inspelen op continue veranderingen in de mondiale veiligheidssituatie. Koning Willem-Alexander liet zich hierover bijpraten door de Commandant Luchtstrijdkrachten en commandant vliegbasis Leeuwarden.

Beveiliging aangepast

De inzet van de nieuwe F-35 en de MQ-9 zijn belangrijke onderdelen voor de zogeheten 'Vijfde Generatie Luchtmacht'. Het nieuwe ultramoderne materieel is met name gericht op verzamelen en delen van informatie. Voor de komst van het materieel zijn infrastructuur en beveiliging op het vliegveld aangepast. Daarnaast is er een nieuw kantoor- en lesgebouw voor het personeel van de F-35 en de MQ-9.

Simulators

Na het volgen van de veiligheidsprocedures, bekeek de Koning het kantoor- en lesgebouw van de F-35 vliegers. Vliegers maken voor hun training op de F-35 veelvuldig gebruik van simulators. Ook bezocht de Koning in de hangaar het eerste F-35 toestel dat sinds 31 oktober op vliegbasis Leeuwarden is gestationeerd. De komende periode verwacht de vliegbasis meer F-35-toestellen.

In gesprek met personeel

Het eerste MQ-9 vliegtuig wordt verwacht in 2020. De MQ-9 vliegtuigen worden gevlogen door een vlieger en een sensoroperator. Personeel wordt nu alvast geschoold en maakt kennis met het systeem. De Koning werd hierover uitgebreid geïnformeerd in de PED-Cel (processing, exploitation and dissemination). In deze ruimte worden analyses gemaakt op basis van data van onbemande vliegtuigen. Tot slot sprak de Koning met personeel van de vliegbasis over de veranderende werkzaamheden als gevolg van de aanschaf van de F-35 en de MQ-9.