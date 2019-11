Almeerse werkgelegenheid stijgt naar recordhoogte met 85.000 banen

Het aantal banen en vestigingen in Almere is nog nooit zo groot geweest. 'De werkgelegenheid in Almere is gegroeid naar 85.000 banen en 21.000 bedrijfsvestigingen. Dat is een toename van ruim 3.000 banen en 1500 vestigingen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek van provincie Flevoland.

Startende zzp’ers

De groei komt voor een groot deel van startende zzp’ers en bedrijven van twee tot vier medewerkers. De sectoren handel, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening zijn het grootst en groeien het hardst.

Kwetsbaar

In vrijwel alle bedrijfssectoren groeit het aantal banen en vestigingen. Toch blijft de economie van groeistad Almere kwetsbaar. Om dat samen met partners aan de stad te verbeteren, is recent de Economische Agenda vastgesteld.

Groei is nog pril

Wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maaike Veeningen: 'Natuurlijk is de banengroei een hele positieve ontwikkeling. Nooit eerder was er in Almere zoveel werkgelegenheid. Daar zijn we blij mee.' Toch is het zaak om stevig te blijven inzetten op de economische ontwikkeling: 'De groei is nog pril en we staan voor grote uitdagingen, zoals rond stikstof. Genoeg reden om er met elkaar de schouders onder te blijven zetten', aldus Maaike Veeningen.