Campagne 'Kom uit je schuld’ doorbreekt taboe rond schulden

Om het taboe rond schulden te doorbreken is de gemeente vandaag de campagne ‘Kom uit je schuld’ gestart. Doel van de campagne is om mensen die kampen met geldzorgen te motiveren erover te praten. Zodat zij eerder hulp inschakelen en hiermee grotere problemen voorkomen. De komende weken zijn de dilemma's van mensen die zelf in de schulden zaten te zien op posters in bushokjes, op een tram, in een theatervoorstelling en via social media. Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) trapte de campagne af samen met het Rotterdamse gezicht van de campagne: Donovan.

Mensen die schulden hebben, wachten gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Door schaamte en stress nemen zij vaak niemand in vertrouwen. In deze periode kan het schuldbedrag, door rente en kosten voor de vorderingen, ruim tien keer zo hoog worden. De campagne waarschuwt hiervoor en moedigt mensen aan eerder in actie te komen. In de campagne doen verschillende mensen hun verhaal over hoe zij in de schulden kwamen. En hoe ze hulp kregen door erover te praten met hun omgeving of met hulpverleners. Eén van hen is de Rotterdamse Donovan, die al jong in de schulden raakte maar er met hulp weer uitkwam. Hij is als jongere toegevoegd aan de landelijke gezichten van de campagne. En werkt mee aan de campagne om andere jongeren te waarschuwen. “Ik heb mijn les geleerd en ik hoop echt dat jongeren bij het afsluiten van een telefoonabonnement nadenken of ze dat de komende maanden ook kunnen betalen. Ik heb te lang gewacht met hulp zoeken. Had ik dat maar eerder gedaan, want het luchtte enorm op.”

Praten over geldzorgen helpt

De gemeente richt zich met de campagne op Rotterdammers met schulden en op hun omgeving. Wethouder Michiel Grauss: “Schaamte bij geldproblemen is logisch. Het is juist krachtig om hulp te vragen. En als je je zorgen om iemand maakt, stel als familielid, vriend of collega eens de vraag ‘kom jij eruit?’. In de campagne is extra aandacht voor jongeren. Grauss:" Jongeren zijn de toekomst. Ik hoop dat het verhaal van Donovan inspireert om te praten met een vriend of vriendin als ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Het Jongerenloket kan vervolgens helpen om grotere schulden te voorkomen."

Echte mensen met hun dilemma’s

In de campagne zijn de gezichten van ervaringsdeskundigen te zien op posters in bushokjes en tramhaltes. Ook rijdt er een 'Kom uit je schuld'-tram tot eind dit jaar. Er verschijnen advertenties in de huis-aan-huiskranten en er valt een Rotterdamse versie van de NIBUD-geldkrant met geldtips bij Rotterdammers op de mat. Op Facebook en Instagram zijn filmpjes te zien met ervaringsdeskundigen die kunnen helpen om het gesprek aan te gaan. Alle uitingen verwijzen naar de hulp bij VraagWijzers en het Jongerenloket. Ook speelt het Rotterdams Wijktheater in december ‘Zomaar een straat’ in theater Islemunda. Dit theaterstuk neemt je mee naar de huiskamer van mensen met schulden. Donovan is een van de acteurs.

Campagne voor publiek en koffertje voor professionals

De campagne ‘Kom uit je schuld’ is een Rotterdamse variant van de landelijke campagne en is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast de publiekscampagne en de voorstelling ‘Zomaar een straat’ verspreidt de gemeente de komende periode het online en offline koffertje 'Geld enzo’. Daarin zitten tips voor professionals over het bespreekbaar maken van geldproblemen.

De campagne loopt door tot en met 17 november. En wordt van 9 tot 22 december herhaald. De campagne is onderdeel van de Rotterdamse schuldenaanpak ‘RESET Rotterdam’ waarmee de gemeente Rotterdam deze collegeperiode onder meer 15.000 Rotterdammers helpt om hun schulden onder controle te krijgen.