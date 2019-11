Man op straat doodgeschoten in Rotterdam

Woensdagavond is in Rotterdam een man op straat doodgeschoten. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Putsebocht

De politie kreeg de melding van het fatale schietincident op de Putsebocht woensdagavond even na 22.00 uur binnen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar alle hulp mocht niet meer baten, de man is aan zijn verwondingen overleden.

Verdachte

De politie startte een grote zoekactie naar de mogelijke dader. Getuigen spreken tegenover de politie over een 'donkergeklede man' die zou zijn weggerend. Er is nog niemand aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.