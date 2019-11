Nederland roept samen met 8 andere landen op tot Europese vliegbelasting

Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije zeggen samen met Nederland in de verklaring dat de CO2-uitstoot van vliegen nu niet voldoende wordt doorberekend in de prijs van een vliegticket. De landen vragen om een Europese aanpak, want bij een gelijk speelveld spelen discussies over oneerlijke concurrentie tussen landen onderling minder. De verklaring is in ontvangst genomen door Eurocommissaris Frans Timmermans.

Staatssecretaris Snel van Financiën: “Niet alleen Nederland, maar een grote groep andere Europese landen vindt dat het niet goed is dat vliegen in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Door nu samen op te trekken, hopen we dat dit belangrijke onderwerp nu ook in Europa verder kan gaan vliegen.”

Nederland geldt in Europa als aanjager om de vervuiling die vliegen veroorzaakt beter te beprijzen. In juni organiseerde ons land al een tweedaagse internationale conferentie, waarmee een eerste stap werd gezet richting Europese afspraken. Toen is ook een paper met verschillende opties voor het beprijzen van vliegen uitgebracht, die de Europese Commissie zou kunnen gebruiken.

Nederland voert een nationale vliegbelasting in als er voor 2021 geen Europese afspraken komen. Het wetsvoorstel hiervoor is al naar de Tweede Kamer gestuurd en zal daar nog voor het einde van dit jaar worden behandeld.