Zes aanhoudingen om rust in de wijk Pandora in Blerick terug te krijgen

Er zijn drie auto’s in beslag genomen en op vier adressen heeft de politie een huiszoeking verricht in een woning. Daarbij is een ruime hoeveelheid hennep en geld aangetroffen. Ook zijn er twee wapens bij de huiszoekingen gevonden. De hennep, het geld en de wapens zijn in beslag genomen.

In het centrum van Venlo zijn vrijdagmiddag twee Poolse mannen, 26 en 34 jaar oud, aangehouden omdat ze verdovende middelen (softdrugs) bij zich hadden. Later zijn er in Blerick twee mannen aangehouden op verdenking van het bezit van en de handel in verdovende middelen. Deze twee Blerickenaren van 18 en 20 jaar oud, zaten net als de eerder aangehouden personen in een auto op het moment van de controle. Beide auto’s zijn in beslag genomen.

Handel in verdovende middelen

Na de aanhoudingen heeft de politie op vier adressen een huiszoeking verricht. Twee woningen in het Vastenavondkamp, een woning in het centrum van Blerick en een woning in Tegelen werden door de politie bezocht. In de woning in Tegelen is de bewoonster aangehouden en een 24 jarige man uit Blerick die in de woning aanwezig was. Ook deze personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in / het bezit van verdovende middelen. De auto van de 24 jarige man is ook in beslag genomen.

Hennep, geld en wapens

In totaal trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid hennep aan, ruim 2,7 kg. Alle hennep is in beslag genomen. Daarnaast is een geldbedrag en een tweetal wapens aangetroffen. Ook het geld en de wapens zijn in beslag genomen. Het onderzoek gaat door.

Pandora, van onrust naar rust in de wijk!

De aanhoudingen komen voort vanuit Pandora. Pandora is de wijkgerichte aanpak waarbij de politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst nauw samenwerkt om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.