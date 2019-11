Brand in loods in Groningse Wildervank

In een loods aan de Meihuizenweg in Wildervank, net over de provinciegrens met Groningen, is eerder vanmiddag een grote brand uitgebroken. Voor zover bekend was niemand meer aanwezig in het pand.

Meerdere brandweerkorpsen onder andere uit Veendam, Annen, Hoogezand kwamen ter plaatse om te blussen. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij en was het vuur lastig te bereiken. Om er beter bij te kunnen, gebruikte de brandweer een kraan. Bij de brand raakte niemand gewond. De schade aan de loods en de inventaris is wel aanzienlijk. In het pand is een meubelmakerij gevestigd.

De brand brak rond 14.00 uur uit en was na een paar uur blussen onder controle. De brandweer verwachtte nog een tijd bezig te zijn met nablussen.

De politie had de weg voor de loods afgezet. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.