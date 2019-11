Uitslaande brand verwoest bedrijfsgebouw in Roosendaal

In de nacht van zondag op maandag heeft een grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw aan de Bosstraat in Roosendaal.

De brand brak zondagavond even voor 23.30 uur uit en rond 03.30 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Daarna was de brandweer nog bezig met nablussen en sloopwerkzaamheden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Dit meldt Omroep Brabant.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Bedrijven in de omgeving van de brand aan de Bosstraat en Gastelseweg in Roosendaal kunnen binnen last hebben van rooklucht. Het advies is om wanneer mogelijk goed te ventileren.

Hoe het vuur kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Er waren in het gebouw, dat helemaal is verwoest, vier bedrijven gevestigd, onder meer transporteur Merktrans.