Man probeert pak cornflakes met 8.000,- cash langs politie te smokkelen

De politie heeft in een onderzoek naar drugs een opmerkelijke vondst gedaan. Uit een woning die door de politie in de gaten werd gehouden in Rotterdam-Crooswijk kwam dinsdag een man lopen met een pak cornflakes en duur horloge. 'Na controle bleek het pak niet gevuld met ontbijtgranen, maar zo'n 8.000,- euro aan contant geld', zo meldt de politie woensdag.

Resultaat

'Twee verdachten, een vuurwapen, kilo’s drugs, luxe goederen en een pak cornflakes met flinke hoeveelheden contant geld. Dat is het resultaat van het onderzoek in twee woningen in Rotterdam en één in Barendrecht op dinsdag 12 november', aldus de politie.

Verdovende middelen in woning gemaakt

In een woning aan de Spiegelnisserkade in Rotterdam werden mogelijk verdovende middelen gemaakt. Toen het Team Parate Eenheid en het Flexteam naar binnen gingen, vonden zij kilo’s drugs en een bewerkingsruimte met pers. Ook werd een vuurwapen gevonden. De 31-jarige verdachte uit Rotterdam, die aanwezig was in de woning, is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Cornflakes

Het onderzoek leidde naar een andere woning in Rotterdam en Barendrecht. Uit de woning in Rotterdam-Crooswijk kwam een man lopen met een pak cornflakes en duur horloge. Na controle bleek het pak niet gevuld met ontbijtgranen, maar zo'n 8000 euro aan contant geld. Ook deze Rotterdammer (32) is aangehouden en zit nog vast voor onderzoek. In de woningen zelf werden nog diverse luxe goederen, zoals tv’s en audioapparatuur en zo’n 2500 euro aan contant geld gevonden. Deze goederen en het geld zijn in beslag genomen.