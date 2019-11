Jim Bakkum en Marcel van Luit in actie voor ondervoede kinderen

Acteur Jim Bakkum en kunstenaar Marcel van Luit zetten zich met een speciaal kunstproject belangelooos in voor Save the Children. Om geld in te zamelen voor ondervoede kinderen, fotografeert Jim 6 BN’ers, waaronder Lieke van Lexmond, Maan en Elise Schaap. Marcel maakt hier vervolgens kunstwerken van, die in maart geveild worden voor een exclusief publiek. De opbrengst gaat voor 100 procent naar de hulpprojecten van Save the Children.

Vaders

Jim Bakkum en Marcel van Luit, beide vaders van jonge kinderen, trekken zich het lot van kinderen in nood aan. “Ik heb altijd al wat willen doen voor kinderen die extra bescherming nodig hebben”, zegt Jim. ”Ik vind het hebben van voldoende voeding voor een kind zoiets basaals, dat het moeilijk voor te stellen is dat er zoveel kinderen zijn die vrijwel niets te eten hebben. Ik wil me er graag voor inzetten om daar wat tegen te doen”. Kunstenaar Marcel van Luit sluit zich daar bij aan. “Ik vind het belangrijk om mijn talent ook in te zetten voor een goed doel. Kinderen zijn mijn inspiratie en ik hoop op deze manier wat voor hen te kunnen betekenen.” Van Luit werd in korte tijd internationaal bekend door zijn visuele kunstwerken te posten op Instagram. Hij laat zich inspireren door zijn zoontjes en ontwikkelde zijn talent toen hij in het ziekenhuis revalideerde van een verlamming. Zijn werk wordt geëxposeerd in plaatsen als New York, Miami, Parijs en Amsterdam. Internationale bekendheden als Lizzo, Daiane Sodre en Greta Thunberg poseerden voor zijn werk.

Bekendheden

Jan Kooijman, Elise Schaap, Igone de Jongh, Lieke van Lexmond, Quinty Trustfull, Maan en Sevn Alias werken mee aan het kunstproject. Tijdens de veiling in maart, worden de zes kunstwerken – onder toeziend oog van het publiek – geveild door een veilingmeester. De kunstwerken van Jim en Marcel worden exclusief geveild. Met het geld kan Save the Children de hulp aan ondervoede kinderen in de Hoorn van Afrika uitbreiden.

Ondervoeding

In landen als Somalië, Kenia en Ethiopië verkeren miljoenen kinderen onder de 5 in levensgevaar door ondervoeding. Extreme droogte als gevolg van klimaatverandering heeft geleid tot grote water- en voedseltekorten. Save the Childrenmedewerkers sporen ondervoede kinderen op en geven hen onder andere Plumpy'Nut, een zeer voedende pindapasta. “Dit is helaas geen éénmalige behandeling. Het duurt soms weken voordat een kind er weer bovenop is”, zegt Annemieke Ruggenberg, woordvoerder Save the Children. “Om kinderen te kunnen blijven behandelen totdat ze weer helemaal zijn aangesterkt, is structurele steun erg belangrijk. Daarom juichen wij het initiatief van Jim en Marcel toe,” aldus Annemieke.

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderhulporganisatie ter wereld. 25.000 medewerkers in 120 landen zetten zich dag in dag uit in voor een betere toekomst voor kinderen. We reageren op noodsituaties, leveren vernieuwende ontwikkelingsprogramma's en zorgen ervoor dat de stem van kinderen wordt gehoord. In de Hoorn van Afrika hebben wij in 4 landen projecten tegen ondervoeding.