Zorgbureau Almelo niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland ziet af van verdere strafvervolging van de directeur van een zorgbureau in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek naar de directeur heeft geen bewijs opgeleverd van strafbare feiten met betrekking tot de besteding van zorggelden in de jaren 2016, 2017 en 2018. De boekhouding van het bureau is belastingtechnisch verantwoord; er zijn geen illegale constructies gevonden. Betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Het strafrechtelijke onderzoek is opgestart na een aangifte van de gemeente Almelo van witwassen, valsheid in geschifte en verduistering door het bureau.

Daarnaast is - niet door de gemeente, maar door een derde - aangifte gedaan tegen de directie vanwege een computerhack. Ook daarvoor is geen bewijs gevonden. Wel is er onrechtmatig gekeken naar bestanden en zijn er kopieën gemaakt. De manier waarop dat is gebeurd, zonder daadwerkelijke hack, maar via een openstaand account, was op dat moment (november 2018) niet strafbaar. Pas sinds 1 maart 2019 is dit strafbaar gesteld. Vervolging van feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan, is niet mogelijk.