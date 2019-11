Douane zet achtervolging in en vindt 500 kilo cocaïne in bestelauto

Vrijdag heeft de Douane een partij cocaïne aangetroffen van ongeveer 500 kilo. 'De drugs lagen in een bestelauto, verstopt in sporttassen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Achtervolging

De Douane wilde een controle uitvoeren op een verdachte bestelauto die zich bevond op het haventerrein in Rotterdam. Toen de bestuurder dat merkte ging hij er vandoor. De Douane zette de achtervolging in, die eindigde in Brielle.

Een Rotterdammer (31) aangehouden

Hierna ontvluchtte enkele mannen de auto. In de auto troffen de Douaneambtenaren 24 sporttassen met drugs aan. Met hulp van speurhonden van de Politie werd één verdachte opgespoord en aangehouden, dit is een 31-jarige Rotterdammer