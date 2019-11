Ontsnapte tbs'er terug in Nederland

De Franse autoriteiten hebben vanmiddag de 40-jarige Ronald van Z., die zich op 4 oktober jl. in Nijmegen onttrok aan zijn tbs-maatregel, overgeleverd aan Nederland. Betrokkene is direct na aankomst op luchthaven Schiphol overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting Schiphol.

Van Z. zat in de Pompekliniek in Nijmegen waar hij op 4 oktober tijdens begeleid verlof wegfietste bij zijn begeleider. Hij had een fietstas volgestopt met spullen mee en had van tevoren geld gepind.

Het Landelijk Parket heeft een opsporingsbericht uitgedaan om het grote publiek te vragen uit te kijken naar de man.

Van Z. zocht tijdens zijn vlucht regelmatig contact met Omroep Gelderland om, in zijn optiek, misstanden in de Pompekliniek aan de kaak stellen. Zo zou er volgens hem veel te weinig therapie en begeleiding zijn.

Toen er aanwijzingen waren dat de man zich in Frankrijk bevond, heeft het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) de Franse collega’s van FAST ingeschakeld. Op 9 oktober is de Nederlander in Parijs aangehouden.

Tbs

De tbs is opgelegd wegens grooming, het in het bezit hebben van kinderporno en het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen.