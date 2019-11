Jonge jeugd en wapens; 11 aanhoudingen

Een mes in je jaszak is al langer geen zeldzaamheid meer. Steeds vaker lopen jongeren er mee rond alsof het de normaalste zaak is. Vrijdagavond was het raak in het centrum van de stad. Elf jongeren zijn aangehouden. Zes messen, cocaïne, een boksbeugel en vuurwerk was de aanleiding.