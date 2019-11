Zeer grote brand Groningen

In Groningen werd zaterdag aan het einde van de avond een brand ontdekt in een gymzaal naast basisschool Het Karrepad.

De brandweer schaalde groot op omdat de brand aan de Molukkenstraat uitslaand was. De gymzaal stond volledig in brand en een gedeelte van de school. Door de grote inzet van de brandweer is een deel van de school behouden gebleven. Deze heeft wel veel waterschade opgelopen.

De toedracht van de brand is niet bekend. Eerder die avond waren er in de buurt kleine brandjes in onder andere een container. Of deze branden met elkaar te maken hebben zal worden onderzocht.