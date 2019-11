Achtervolging na negeren stopteken

Nadat agenten een automobilist een stopteken gaven vanwege het rijden met een hoge snelheid, volgt er een achtervolging door de stad. De bestuurder blijkt onder invloed te zijn van drugs en is aangehouden.

Zaterdagavond 16 november zagen agenten rond 21.00 uur een automobilist met hoge snelheid rijden op de Keiweg. Nadat zij de 21-jarige Oosterhouter een stopteken gaven, besloot hij nog harder weg te rijden. Hierop volgt een korte achtervolging door het centrum van Oosterhout.

In de Mathildastraat stopt de auto en neemt de bestuurder de benen. Na wederom een korte achtervolging, ditmaal te voet, weten agenten de man aan te houden. Op het bureau heeft hij een speekseltest moeten doen, hieruit bleek dat hij onder invloed was van drugs. Tevens bleek dat hij een ongeldig rijbewijs had en dus niet mocht rijden.

Hij heeft een rijverbod gekregen en zijn auto is inbeslaggenomen.