Dodelijk slachtoffer bij kop-staart aanrijding op A2 bij Eindhoven

Maandagochtend rond 09.30 uur heeft er op de Rijksweg A2 bij knooppunt De Hogt een ernstige aanrijding plaatsgevonden waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Tussen twee vrachtwagens in

De weg werd volledig afgesloten voor verkeer in noordelijke richting om de hulpdiensten alle ruimte te geven. Een automobilist kwam om het leven. De auto, met de bestuurder als enige inzittende, reed tussen twee vrachtwagens toen het ongeval gebeurde. De weg werd afgezet voor nader onderzoek door de verkeersspecialisten van de politie.

Poolse vrachtwagenchauffeur

De personenauto bleek totaal vernield en de hulpdiensten zijn druk bezig geweest et het bergen van het slachtoffer. De politie vermoedt dat het om een vrouw gaat. De Poolse chauffeur van de achterste vrachtwagen is aangehouden. Vanwege zijn verwondingen is hij naar het ziekenhuis overgebracht. Deze chauffeur wordt er ook van verdacht eerder vanmorgen op de A67 bij Eersel een ongeval te hebben veroorzaakt. Daarbij raakte niemand gewond.