15 jaar cel voor moord op Caroline van Toledo

Het lichaam van Caroline werd meer dan 14 jaar geleden, op 3 september 2005, aan de Kruininger Gors te Oostvoorne in de kofferbak van haar uitgebrande auto gevonden. De man kreeg een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 15 jaar met aftrek van voorarrest.

Het slachtoffer bleek levend te zijn verbrand en haar polsen waren met een stropdas vastgebonden. Dit knevelen heeft plaatsgevonden in de woning van het slachtoffer. De verdachte is daar volgens de rechtbank bij betrokken geweest. Ook de woning van het slachtoffer werd brandend aangetroffen.



Kort na de vondst van de auto werd door een vermomde man een geldbedrag opgenomen van de rekening van het slachtoffer, bij een pinautomaat in Rozenburg. De rechtbank acht niet bewezen dat de man de pinner is, maar vindt hem daarvoor wel als mededader verantwoordelijk.

Nieuwe DNA-technieken

De man was al lange tijd verdachte in deze zaak. Hij werd jaren geleden ook opgepakt, maar werd toen wegens onvoldoende bewijs weer vrijgelaten. Nadat met nieuwe technieken het gevonden DNA opnieuw was onderzocht en zich nieuwe getuigen meldden, richtte de verdenking zich opnieuw op de man.



Op basis van de nieuwe DNA-onderzoeksresultaten gaat de rechtbank er van uit dat de man heeft bijgedragen aan het DNA-spoor dat is gevonden in de knoop van de stropdas waarmee de polsen van het slachtoffer waren vastgebonden.

Straf lager dan geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in september een gevangenisstraf van 20 jaar, de maximale straf die kon worden opgelegd ten tijde van de moord. De rechtbank komt ook tot een langdurige gevangenisstraf maar vindt de maximum gevangenisstraf niet passend. Het feit dat het gaat om een coldcase zaak, die ruim 14 jaar geleden heeft plaatsgevonden, is een van de redenen waarom de rechtbank tot een lagere gevangenisstraf komt.



De verdachte heeft steeds gezwegen over zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer en daarmee geen verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie was van mening dat dit strafverzwarend werkte. De rechtbank heeft dit niet als reden gezien voor strafverzwaring.

Onherstelbaar leed

De verdachte heeft ook bij de nabestaanden onherstelbaar leed veroorzaakt. Doordat het slachtoffer sterk verbrand was, hebben nabestaanden niet op een normale manier afscheid van haar kunnen nemen. Uit de slachtofferverklaringen die tijdens de zitting werden voorgelezen, komt naar voren hoezeer het slachtoffer gemist wordt.