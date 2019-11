Politie vindt ''bom'' onder bed

De politie heeft in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november een 30-jarige man in zijn woning in Zwolle aangehouden voor het bezit en de handel van illegaal vuurwerk. De man had onder andere duizend nitraten in een koffer op zijn slaapkamer opgeborgen.

Medewerkers van de Landelijke Eenheid en de regionale Eenheid Oost-Nederland kwamen de man op het spoor door de aanhouding van een 23-jarige Zwollenaar op donderdag 14 november. Tijdens een grote politiecontrole in Zwolle ontdekten de agenten in de kofferbak van zijn auto duizend nitraten. In het onderzoek naar der herkomst van dit illegale vuurwerk leidde het spoor naar de 30-jarige verdachte. In zijn woning werden naast de duizend nitraten in de koffer ook nog eens meer dan duizend stuks ander, meest illegaal, vuurwerk en een partij munitie in de vorm van knalpatronen aangetroffen. Dit vuurwerk was opgeslagen op zolder naast de kinderslaapkamer. Al het vuurwerk is in beslag genomen.

Dagvaarding

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor het bezit en de handel in illegaal vuurwerk. Hij is na verhoor met een dagvaarding op vrije voeten gesteld. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.