OM: Jongen (18) schuldig aan dood 14-jarige zusje na spelen met pistool

De officier van justitie houdt een destijds 18-jarige jongen verantwoordelijk voor de dood van zijn 14-jarige zusje in augustus 2017 in Almere. De verdachte is dood door schuld verweten. Voor de ten laste gelegde doodslag is vrijspraak gevraagd.

Met pistool aan het spelen

Op de avond van 25 augustus zat de verdachte met zijn zusje op zijn kamer in hun ouderlijk huis in Almere. De jongen speelde met een pistool dat hij eerder in huis gevonden had en dat van zijn vader was. Hij verklaart dat hij de trekker overhaalde nadat hij het magazijn verwijderd had, zonder het wapen daadwerkelijk te richten. Een in het wapen achtergebleven patroon werd daarop afgevuurd en trof het lichaam van het 14-jarige meisje. Zij overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

Geen opzet

Uit het politieonderzoek blijkt niet dat de verdachte de opzet had om zijn zusje te doden. Van doodslag kan daarom geen sprake zijn. Wel is hij zeer onvoorzichtig geweest door de trekker van een vuurwapen over te halen. Dit terwijl hij niet gecontroleerd had of er een patroon in de kamer van het wapen was achtergebleven en hij er niet voor zorgde dat het wapen weg gericht was van zijn zusje. De verdachte kan daardoor in de visie van het Openbaar Ministerie dood door schuld worden verweten.

Jeugdstrafrecht

De verdachte is zelf ook zwaar getroffen door zijn handelen. Hij heeft zijn zusje verloren en zijn ouders hebben een dochter verloren door zijn toedoen. De ernst van het feit maakt dat het Openbaar Ministerie het toch noodzakelijk vindt hem hier ook strafrechtelijk verantwoording voor af te laten leggen. Op advies van deskundigen heeft de officier van justitie de rechtbank gevraagd de verdachte volgens het jeugdstrafrecht te berechten.

Negen maanden jeugddetentie geëist

Tegen hem is negen maanden jeugddetentie geëist, waarvan 255 dagen voorwaardelijk. De verdachte heeft na zijn aanhouding twee weken in voorlopige hechtenis gezeten. De vader van het slachtoffer zal op een later moment worden vervolgd voor verboden wapenbezit.