Operatie Alfa: Vuurwapen en 8 handgranaten

Donderdagochtend vroeg vielen arrestatieteams van de politie binnen bij het chalet in Friesland en op het woonwagenkamp in het Brabantse Lith. 'De teams werden ingezet in verband met de arrestatie van een vierde verdachte in het onderzoek tijdens Operatie Alfa', zo laat de politie donderdagmiddag weten.

Locaties uitgekamd

De kans bestond dat hij op één van de locaties aanwezig was, maar hij werd echter niet aangetroffen. Naar hem wordt nog gezocht. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst werden vervolgens door meer dan honderd agenten de locaties uitgekamd. Alle objecten houden verband met het grote onderzoek naar een criminele familie in Oss.

Vuurwapen en acht handgranaten

In het chalet in Sumar vonden agenten een vuurwapen verstopt onder een matras. Het woonwagenkamp in Lith en de directe omgeving werden rond het middaguur tijdelijk ontruimd. Er werden namelijk acht handgranaten gevonden, die door specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden veiliggesteld.

Verder onderzoek

De doorzoeking van het kamp in Lith wordt aan het begin van donderdagavond afgerond en gaat morgen verder. De bewoners van het kamp zijn op een andere locatie ondergebracht. De doorzoeking van het chalet op het vakantiepark is helemaal afgerond. De politie en het Openbaar Ministerie benadrukken dat het vakantiepark op geen enkele manier wordt gelinkt aan de criminele activiteiten van de familie.

Operatie Alfa

Operatie Alfa begon op woensdag 13 november. Na het grote onderzoek op het woonwagenkamp in Oss, vonden later doorzoekingen plaats in Berghem, Macharen en Oijen. In Berghem werden onder meer harddrugs en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden.

Geen nadere details

Veel mensen vragen zich af op Operatie Alfa inmiddels is afgerond: 'Of er nieuwe acties volgen, moet blijken uit verder onderzoek', zo vertelt de onderzoeksleider. Hij benadrukt verder dat de verdachten in alle beperkingen zitten: 'Dat betekent dat wij geen nadere details over het lopende onderzoek kunnen delen.'