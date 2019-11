Pinautomaat opgeblazen in Tilburg

Een pinautomaat is in Tilburg afgelopen nacht doelwit geweest van een plofkraak. Het is nog onduidelijk of er geld weg is. Twee daders zijn gevlucht op een motor.

Op vrijdag 22 november 2019 om 2.55 uur kwam er bij het Operationeel Centrum meerdere meldingen binnen van knallen in de buurt van het Winkelcentrum Heyhoef. Al snel bleek dat de pinautomaat daar doelwit was geworden van een plofkraak. Geschrokken buurtbewoners stonden de politie al op te wachten die massaal uit gerukt was. Getuigen wisten te melden dat twee mannen op een motor gevlucht waren.

Zoektocht

Er is direct een zoekactie gestart naar deze twee mannen. Explosievenspecialisten van de politie zijn opgeroepen. De schade aan het pand is groot en meerdere voertuigen in de directe omgeving van de automaat zijn beschadigd door rondvliegende brokstukken. De twee mannen zijn niet meer gevonden. De omgeving van de plaats van het delict zal nog geruime tijd afgesloten zijn. Het is nog onduidelijk of er geld buitgemaakt is. De mannen zijn niet meer gevonden. De recherche is een onderzoek gestart.