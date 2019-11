FIOD doet onderzoek naar oplichting met investering in mobiele app

De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en witwassen. Een 40-jarige hoofdverdachte uit Groningen wordt van dezelfde feiten verdacht, maar is gedetineerd voor een ander strafbaar feit. Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van oplichting en is eveneens gedetineerd. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, een woning en auto’s.