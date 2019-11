Dubbel glas in beschoten treinen voorkwam gewonden of erger

De politie is vrijdagavond een onderzoek gestart nadat er twee verschillende treinen op het traject Tilburg naar Breda mogelijk zijn beschoten. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Vijf ruiten kapot

De eerste trein was vrijdagavond onderweg vanuit Tilburg naar Breda en werd mogelijk rond 20.30 uur beschoten. Vijf buitenruiten van de trein zijn kapot. Er vielen bij dit incident geen gewonden. De trein blijft staan voor onderzoek door de politie

2e trein

De tweede trein die mogelijk is beschoten kwam kort daarna binnen op het station van Eindhoven. Bij deze trein is ook een buitenruit kapot. 'Ook hier is gelukkig niemand gewond geraakt', aldus de politie. Ook deze trein maakt onderdeel uit van het onderzoek naar een mogelijk schietincident.

Spoorwegovergang Gilze-Rijen

De twee treinen zijn mogelijk op dezelfde locatie op het traject beschoten. Mogelijk is dit gebeurd op een spoorwegovergang in Gilze-Rijen. De politie is een groot onderzoek gestart.

Update 21.50 uur: treinen apart gezet

'De twee vernielde treinen zijn apart gezet en zullen morgen door rechercheurs van de Forensische Opsporing onderzocht worden om uitsluitsel te krijgen wat er nu daadwerkelijk is gebeurd', aldus de politie.

Update 22.30: Twee tieners aangehouden met balletjespistolen

De politie heeft tijdens de zoekactie naar het schietincident, op aanwijzing van een getuige, in Dorst twee jongens van 15 jaar uit Breda en Dorst aangehouden. 'Ze hadden balletjespistolen bij zich met metalen ballen. Ze worden verdacht van het vernielen van de treinen', aldus de politie.

Dubbel glas

Dat er geen gewonden zijn gevallen is waarschijnlijk te danken aan het feit dat de ramen van de treinen zijn uitgevoerd met dubbel glas. Hierdoor raakten alleen de ruiten aan de buitenzijde van de treinen beschadigd en konden de metalen kogeltjes geen passagiers raken omdat de binnenste ruit dit voorkwam.