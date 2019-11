Nederlandse tropenarts aan lassa overleden, tweede arts besmet

De arts werd vorige week naar Nederland gerepatrieerd en lag in quarantaine in het Leids Universitaire Medisch Centrum (LUMC). Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. De minister maakte tevens bekend dat er een tweede arts besmet is geraakt met lassakoorts. Dat is ook een Nederlandse arts die het virus ook tijdens zijn werk in Sierra Leone opliep. Na aankomst op Schiphol is de arts direct met een ambulance overgebracht naar het Calamiteitenhospitaal in het UMC in Utrecht. Dat ziekenhuis heeft bijzondere voorzieningen en werd eerder ingezet voor patiënten met ebola in 2014. Ook deze arts ligt in volledige isolatie.

Beide artsen zijn waarschijnlijk tijdens een medische handeling besmet geraakt, zo schrijft RTL Nieuws. Naar verluidt bij een operatie van een zwangere vrouw die begin deze maand werd uitgevoerd, zo meldt Radiostation Sierra Network. De vrouw zou later zijn overleden.

Lassavirus

Het lassavirus komt in bepaalde delen van West-Afrika voor en wordt door knaagdieren verspreid. Maar daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. Als een patiënt op tijd antivirale middelen krijgt, is de ziekte goed te behandelen. Zo'n 80 procent van de mensen die besmet zijn geraakt met het virus krijgt geen klachten. Maar soms krijgen mensen die besmet zijn geraakt zulke ernstige klachten dat ze eraan overlijden.