Studenten Muziektheater Klassiek geven geweldig benefietconcert voor Stichting De Regenboogboom!

Het zal een avond worden waarop de studenten u volop laten genieten van muziek uit opera's, operettes en klassieke musicals. Ze nemen u onder andere mee langs filmmuziek uit 'Shall we dance' van Gershwin met het nummer 'Let's call the whole thing off' en langs de Broadwaymusical 'Annie Get Your Gun' met het bekende duet 'Anything you can do (I can do better)'. Verder worden er stukken gezongen uit opera's van Mozart, maar ook uit Bernstein's operette 'Candide' en de vrolijke operette 'Der Bettelstudent'. Ook worden nummers uit de Broadwaymusicial The Secret Garden gezongen. Een musical die gaat over over drie kinderen die een geheime tuin vinden en daar spannende avonturen beleven.

De studenten willen niet alleen een fantastische avond organiseren, maar vinden het ook belangrijk dat er veel geld wordt opgehaald voor het mooie werk van Stichting De Regenboogboom. Een stichting met als doel kinderen die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook, weer te laten genieten en te laten ervaren dat ze de kracht en de moed hebben om iedere uitdaging aan te gaan.

Vrijwilligsters van de stichting bezoeken deze kinderen in het ziekenhuis, maar ook thuis, in een instelling of op school. Met aandacht, warmte, liedjes en verhalen nemen ze de kinderen mee naar een veilige plek in hun fantasie. Op die plek, het Regenboogbos genoemd, waar allemaal Regenboogbomen staan, kunnen de kinderen ervaren wie ze zijn zonder pijn, angst of verdriet. Daar kunnen ze danseres zijn, of de elfenprinses, een prachtig bos bezoeken of op het strand kijken naar de sterren. En luisteren naar verhalen over bijvoorbeeld berenkracht. De kracht die de kinderen voelen op die plek, nemen ze mee terug en helpt hen om te gaan met hun vaak lastige situatie.

Een kind dat ooit zijn Regenboogbos heeft bezocht, weet altijd de weg ernaartoe te vinden. Kinderen ervaren hoe het is om een veilige plek te hebben, waar ze even vergeten dat ze ziek zijn en weer kunnen opladen, kracht kunnen ervaren iedere keer weer wanneer het nodig is. Deze plek biedt de kinderen ruimte, licht en lucht waarmee ze hun veerkracht, weerbaarheid en eigenwaarde kunnen versterken. Zo laat de Regenboogboom ze weer schitteren!!

De vierdejaars studenten van Muziektheater Klassiek kunnen zich erg vinden in de manier waarop deze kinderen worden ondersteund, namelijk met muziek! Ze weten als geen ander wat muziek met je kan doen en muziek doet veel. Het is bijzonder dat in deze tijd waarin studenten het toch al zo druk hebben, zij zich willen inzetten voor zieke kinderen. Dus steun hen, kom genieten van dit heerlijke concert en ondersteun zo ook het prachtige werk van Stichting De Regenboogboom!!

Wanneer: Woensdagavond 4 december 2019

Aanvang: 19.00 uur

Waar: Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

Entree: kaartjes 10 euro, studenten 5 euro

Kaarten online bestellen via: BenefietRegenboogboom@outlook.com

In de pauze worden er hapjes en drankjes verkocht, waarvan de opbrengst ook naar Stichting De Regenboogboom gaat. Meer informatie over de stichting: https://www.regenboogboom.nl/