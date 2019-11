Onderwijsbond AOb roept op tot tweedaagse staking in januari

De oproep volgt op de eendaagse onderwijsstaking van begin deze maand. Toen werd op zo'n 3500 scholen gestaakt. Negentig procent van de 6000 AOb-leden heeft aangegeven weer te willen staken, zo blijkt uit een interne peiling. AOb-voorzitter Stolk in de media: 'Er moet structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat geld er niet komt, blijven wij actievoeren.'

De organisatie Leraren in Aktie steunt de AOb en gaat in ieder geval meedoen. Leraren in Aktie heeft een achterban van 2100 leden. Het is nog onduidelijk of andere onderwijsbonden zich net als bij de eerdere staking verbinden aan de actie, lichtte Stolk toe op NPO Radio 1. 'Maar we hopen dat ze weer meedoen.' Hoe de staking er precies uit gaat zien, wordt volgens Stolk nu "uitgewerkt".

Werkdruk op basisscholen enorm

Op basisscholen is de werkdruk voor het onderwijzend personeel door het lerarentekort enorm gestegen. Maar ook op middelbare scholen vallen lessen uit en komen steeds meer onbevoegde docenten voor de klas te staan.