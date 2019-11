Mannen bedreigen taxichauffeur met vuurwapen

Rond 3.00 uur kwam een melding van een taxichauffeur die bedreigd was door twee mannen die hij vervoerde. De taxi bracht de twee van Amsterdam naar Lelystad. Toen de mannen bij het Hoek van het IJ uitstapten ontstond onenigheid over het betalen van de taxirit. Eén van hen trok plotseling een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en bedreigde de chauffeur. Hierna gingen zij er zonder te betalen vandoor in de richting van het Hemmeland. Het hevig geschrokken slachtoffer schakelde de politie in. De forensische opsporing onderzocht mogelijke sporen en er werd een buurtonderzoek ingesteld, maar wie deze mannen zijn is voor alsnog onbekend.

Getuigen gezocht!

Bent u getuige geweest van bovenstaand incident of heeft u meer informatie over de verdachten, neem dan contact op met de recherche in Lelystad via 0900-8844.