Man (38) uit Deventer overleden na aanrijding lijnbus Margraten, vrouw kritiek

Bij de aanrijding zaterdagochtend in Margraten, waarbij een lijnbus een personenauto raakte, is maandag één persoon om het leven gekomen. 'Het gaat om de 38-jarige bestuurder van de auto, hij is afkomstig uit Deventer. Zijn vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun drie kinderen zijn lichtgewond en zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis', zo laat de politie maandagmiddag weten.