Vier arrestaties in onderzoek criminele drugsorganisatie

Dinsdagmorgen zijn vier mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een criminele organisatie die zich onder meer bezig zou houden met de grootschalige productie en handel in synthetische drugs.

Het gaat om een 35-jarige man uit Bergen op Zoom, een 22-jarige man uit Steenbergen, een 19-jarige man uit Renesse en een 70-jarige inwoner van Almere. Tevens zijn op negen adressen in Nederland doorzoekingen gaande. 'In belang van het onderzoek worden er nog geen mededelingen gedaan over de locaties', aldus de politie.

Onderzoek

De politie kwam de verdachten door uitgebreid recherche onderzoek op het spoor. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere drugslabs die de afgelopen maanden in Brabant, Zeeland en België zijn ontmanteld.