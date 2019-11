Auto uitgebrand op oprit bij woning in Schijndel

Rond 3.30 uur werden buurtbewoners van de Eekelhof in Schijndel opgeschrikt door een autobrand. Een geparkeerde personenauto stond aan de voorzijde in brand wat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling.

De brandweer doofde de vlammen met drukluchtschuim en bluste na met water. Met een hydraulische spreider werd de motorkap opengebroken om te controleren of het vuur volledig gedoofd was. Over de oorzaak is niets bekend, wel stuurde de politie een Burgernetbericht uit en roept eventuele getuige die iets verdachts hebben gezien op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.