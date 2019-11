Onderzoek naar ernstig ongeluk Voermanweg

Op de Voermanweg Rotterdam is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd. Het slachtoffer raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. Agenten van de verkeersongevallendienst (VOA) doen onderzoek naar de aanrijding.

Rond negen uur kwam er bij de politie melding binnen van een ernstig ongeluk op de Voermanweg. Mogelijk is de snorfietser door rood gereden waarna hij werd geschept door een auto. daarna werd hij door een andere auto overreden. Het slachtoffer is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht en ligt momenteel nog zwaargewond in het ziekenhuis.