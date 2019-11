Politiemedewerker buiten functie gesteld op verdenking diefstal

De reden van dit besluit is de verdenking dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van bedrijfsmiddelen. Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie is daarop een disciplinair onderzoek gestart. Daarnaast is er een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De medewerker heeft gedurende het onderzoek geen toegang tot de politiegebouwen en –systemen.