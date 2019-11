'Windhappers' mogen hun dure Audi A8 en Mercedes CLA inleveren

De politie heeft dinsdagochtend in Nuenen auto’s, geld en administratieve documenten in beslag genomen van een echtpaar en hun zoon die er een buitengewoon luxe leefstijl op na hielden die niet past bij hun de officiële inkomsten. De politie noemt dit soort mensen 'windhappers'.

Windhappers

Dit onderzoek richtte zich op witwassen en in dit geval op zogenoemde “windhappers”. Wel de lusten, niet de lasten. Windhappers zijn mensen die nauwelijks inkomen halen uit een reguliere baan, maar er ondertussen wel een luxe leven op nahouden. De verdachte drie leden van het Nuenens gezin beschikken voor zover bekend over veel te weinig officieel inkomen om een dergelijke luxe levensstijl te kunnen leiden. De drie verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Integraal onderzoek

De woning aan de Cantersakker werd dinsdagochtend vroeg gecontroleerd naar aanleiding van een integraal onderzoek van de politie, gemeente Nuenen, en de Belastingdienst. In het pand werden drie bewoners, een echtpaar en hun zoon, aangehouden op verdenking van witwassen. Tijdens de actie zijn auto’s, geld en administratieve documenten in beslag genomen. Dit omdat de officiële inkomsten van de bewoners het bezit van dergelijke dure spullen niet kan verklaren.

Illegale activiteiten

Het gezin sprong in het oog van de overheidsinstanties doordat de gezinsleden er een luxe levensstijl op na leken te houden. Uit financieel onderzoek bleek dat de geregistreerde inkomsten van het gezin geen verklaring geven voor deze levensstijl. Het vermoeden bestaat dat deze gefinancierd wordt met inkomsten uit illegale activiteiten. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Inbeslagnames

In de vroege ochtend viel de politie dinsdag de woning aan de Cantersakker in Nuenen binnen. Na de drie aanhoudingen startte het onderzoek in en om het pand. Er werden drie voertuigen en een aanhangwagen in beslag genomen. Het ging om een Audi A8, een Mercedes Vito en een Mercedes CLA. Gelet op de waarde van deze voertuigen en het officiële lage inkomen op papier van de drie verdachten, is het vermoeden dat de spullen betaald zijn met crimineel geld. Hierdoor zijn deze met toestemming van de officier van justitie in beslag genomen.