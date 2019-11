Geldautomaat Breda opgeblazen met explosieven

In de nacht van woensdag op donderdag is in Breda aan de Brusselstraat een geldautomaat met zware explosieven opgeblazen. Dit meldt de politie donderdag.

Harde knallen

Rond 03.35 uur kwamen de eerste meldingen binnen bij het operationele centrum. Meerdere mensen hadden harde knallen gehoord en men gaf aan dat er mogelijk een geldautomaat zou zijn opgeblazen. Politie-eenheden en eenheden van de Koninklijke Marechaussee spoedden zich naar het winkelcentrum waar de pinautomaat zat.

Enorme ravage

Ze troffen daar een enorme ravage aan, het gebouw waar de geldautomaat zat was flink beschadigd. De automaat was inderdaad opgeblazen. Getuigen meldden dat ze twee mannen op een scooter hadden zien wegrijden richting de Brusselstraat. Ook zou er een auto gezien zijn.

Onderzoek

Een grote zoekactie meer meerdere eenheden leverde helaas geen verdachten op. Brandweer en EOD werden opgeroepen. Toen die aangaven dat het veilig was kon de politie met een onderzoek starten bij de automaat. Het is nog niet duidelijk of er geld is buitgemaakt.

Getuigenoproep

Onderdeel van dat onderzoek is te kijken of er getuigen zijn die iets gezien hebben de afgelopen tijd bij de automaat. Of mensen die voor of na de kraak een scooter hebben zien rijden in de omgeving. Of mensen die camerabeelden zouden kunnen hebben van de daders.