Geen verband tussen expertisecentrum tegen misdaad en dode

Op het terrein van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Einhoven is donderdagochtend even voor 09.00 uur een dode man aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Misdrijf

'We houden rekening met een misdrijf', aldus de politie. Het lichaam van de man werd gevonden naast het gebouw van het RIEC in Eindhoven aan de Fuutlaan.

Update 13.00 uur

De politie heeft een team Grootschalige Opsporing opgestart en doet onderzoek wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie laat weten al een idee te hebben wie het slachtoffer is.

Update 20.00 uur

Vooralsnog duidt alles erop dat de 31-jarige man uit Boxtel door geweld om het levenis gekomen. In een later stadium wordt nog sectie op het lichaam van de man verricht. Duidelijk is inmiddels wel dat er geen verband is tussen het slachtoffer en het overheidsgebouw waarbij hij werd aangetroffen