Onderzoek woning Groningen afgerond

De politie heeft vrijdagochtend rond 11.45 uur in een woning aan de Oosterhamriklaan in Groningen een hoeveelheid grondstoffen gevonden voor de vervaardiging van vuurwerk. 'De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) is ingeschakeld om de stoffen te onderzoeken', zo laat de politie vrijdag weten.

Woningen ontruimd

Bewoners van de vier naastgelegen woningen zijn gevraagd tijdelijk uit hun woning te gaan. De politie heeft een persoon aangehouden en doet verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is, heeft eerst een expert van de politie gekeken naar de gevonden spullen. Volgens de werkwijze is vervolgens de EODD geïnformeerd. Die komt later vanmiddag om onderzoek te doen naar de goederen.

Update 16.00 uur : EODD ter plaatse

Op dit moment is de EODD aanwezig in de woning om nader onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk hoe lang dit duurt.

Update 19.20 uur: Onderzoek afgerond

Het onderzoek in de woning is afgerond. De bewoners die tijdelijk hun woning moesten verlaten, kunnen weer terug. De aangetroffen spullen worden onderzocht en de politie gaat de verdachte verhoren.