Drie minderjarigen gewond bij steekpartij centrum Den Haag

Meerdere ambulances zijn ter plaatsen en hulpdiensten hebben opgeschaald naar een gecoördineerde inzet. De slachtoffers zijn een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarig meisje uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp. De slachtoffers zijn later op de avond uit het ziekenhuis ontslagen. De slachtoffers kennen elkaar niet.

De politie is een klopjacht gestart naar de dader van de steekpartij. Via Twitter laat men weten opzoek te zijn naar een licht getinte man van tussen de 45 en 50 jaar die een zwarte jas draagt. Daarnaast een sjaal en een grijs joggingpak.

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag . Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844.