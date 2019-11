Man gewond na steekpartij in woning

Een bewoner van een woning aan de Otterring raakte zaterdagmiddag gewond bij een steekpartij. Een bekende van het slachtoffer zou hem in zijn woning meerdere malen met een voorwerp hebben gestoken, waarna hij de benen nam. De politie is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer belde rond 13.00 uur naar de hulpdiensten en vertelde dat hij in zijn woning meerdere malen gestoken zou zijn door een bekende van hem. Direct werden meerdere hulpdiensten opgeroepen om zich te bekommeren om het slachtoffer en voor het zoeken naar de dader. Het slachtoffer werd door de ambulance met meerdere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de middag bleek zijn toestand stabiel.

Onderzoek

Meerdere agenten zochten in de omgeving naar de mogelijke dader. Hij werd niet meer aangetroffen, maar zijn identiteit is bij de politie bekend. Hij zal zo snel mogelijk worden aangehouden ten behoeve van het onderzoek. De omgeving werd na het incident afgezet voor sporenonderzoek en omwonenden werden bevraagd naar mogelijke bruikbare informatie. Zodra de gezondheid van het slachtoffer het toelaat, zal de politie met hem in gesprek gaan.