30 kilo drugs en ruim vierduizend euro bij controle

Verstopt in een verborgen ruimte van een auto vonden agenten tijdens een actie in het gebied Oude Maas in Rotterdam 30 kilo poeder, vermoedelijk drugs. Een doorzoeking in de woning van de bestuurder van de auto leverde ruim vierduizend euro en een stroomstootwapen op. De 21-jarige Schiedammer is aangehouden.

Regelmatig voert de politie controles uit om strafbare feiten op te sporen. Auto’s worden aan de kant gezet en doorzocht om wapens, drugs en crimineel verkregen geld van straat te halen en bestuurders worden gecontroleerd op onder andere openstaande straffen. Vrijdag 29 november hielden agenten van basisteam Oude Maas, het gebied waar Barendrecht, Ridderkerk, Hoogvliet en Pernis onder vallen, een dergelijke ‘ondermijningsactie’.



’s Middags zagen agenten op de A16 een auto die zij wilden controleren. Uiteindelijk werd de auto via de A15 en A4, net na de Beneluxtunnel in Schiedam door de agenten staande gehouden. Tijdens de controle stuitten de agenten op een verborgen ruimte met daarin 30 kilo poeder. De manier waarop het was verstopt en verpakt, doet vermoeden dat het gaat om cocaïne en/of heroïne. De bestuurder, een 21 jarige Schiedammer, is aangehouden als verdachte van overtreding van de Opiumwet.



Aan het begin van de avond is de woning van de verdachte doorzocht. In de woning werd ruim vierduizend euro contant geld en een stroomstootwapen gevonden. De politie doet nader onderzoek.