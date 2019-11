Fietser alsnog overleden na aanrijding in Amsterdam

De 59-jarige fietser die vrijdagavond zwaargewond raakte bij een ongeval in Amsterdam, is zaterdagmiddag overleden. Dit maakte de politie bekend.

De fietser kwam door nog onbekende oorzaak op de Plesmanlaan in botsing met een personenwagen. Het slachtoffer werd direct gereanimeerd en is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hier is bij vanmiddag aan zijn verwondingen overleden.