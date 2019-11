Bewoner zwaargewond na overval op woning

Twee mannen in PostNL-uniformen verschafte zich vermoedelijk tussen 18.30 en 19.30 uur toegang tot de woning aan de Saffiraanstraat. De man werd door de overvallers vastgebonden en mishandeld.

Buren hoorden hulpgeroep en waarschuwde de politie. Het slachtoffer is volgens RTV Rijnmond zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Op de Saffraanstraat in Hoogvliet is een man mishandeld en vastgebonden tijdens waarschijnlijk een woningoverval. De 2 daders droegen een PostNL uniform. De overval vond plaats tussen 18.30 en 19.30 uur. Iets verdachts gezien of gehoord? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem)