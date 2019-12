Dode bij brand in Tilburg

Bij een brand in Tilburg is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om de bewoner.

Rond 21.30 uur werd er brand gemeld in een woning aan de Zuringhof. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de woning werd het lichaam van de bewoner aangetroffen. Deze bleek te zijn overleden.

De politie zegt niet uit te gaan van een misdrijf. Om dit in zijn geheel uit te sluiten, wordt er vandaag onderzoek gedaan in de woning.